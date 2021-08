Dalla Francia: Mbappé-Real, il PSG aspetta la terza offerta

Secondo quanto riferisce “Le Parisien”, sono ore di attesa per Kylian Mbappé al Real Madrid. Oggi dalla Spagna, riportavano come sarebbe dovuto essere il giorno della chiusura e dell’ annuncio, ma così non è stato. Dalla Francia affermano come l’offerta di 170 milioni di euro più 10 di bonus arrivata dal Real Madrid è considerata insufficiente.

Il PSG aspetta quindi la terza offerta del Real.

La situazione Mbappé può essere importante anche in ottica Juventus per quanto concerne Icardi. Quindi da seguire con attenzione queste ultime ore di calciomercato.

Foto: Twitter PSG