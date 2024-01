Dalla Francia: “Mbappé, da oggi può firmare con chi vuole”

Come raccontato da L’Equipe, Kylian Mbappé, in scadenza di contratto con il PSG il 30 giugno 2024, è ufficialmente libero di impegnarsi dove vuole per la prossima stagione. Il club della capitale resta ottimista sulla possibilità di prolungare il contratto di 25 anni dell’attaccante. Tuttavia, il PSG sa anche che dovrà affrontare la concorrenza del Real Madrid; i Blancos intendono attivarsi presto con un piano diverso rispetto alla scorsa stagione per provare a portare l’asso francese al Santiago Bernabeu.

Foto: Pagina Facebook Mbappé