Dalla Francia: Mateta può arrivare molto presto a Milano

30/01/2026 | 12:59:11

Piovono conferme di ogni tipo rispetto alla nostra conferma di sta notte. Poco fa abbiamo aggiunto che il Milan e il Crystal Palace hanno blindato l’accordo di Mateta per l’estate, ma ora ci sono i margini per poter anticipare. A maggior ragione se uscisse Nkunku non più nei piani di Allegri. Dalla Francia arriva un’ulteriore conferma: secondo l’Equipe Mateta potrebbe arrivare a Milano già nelle prossime ore, addirittura sta sera, a conferma che ormai non ci sono più veli…

Foto: Instagram Mateta