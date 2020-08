Dalla Francia: Marsiglia e Lione interessate a Boga

Le buone prestazioni con la maglia del Sassuolo hanno attirato le intenzioni di alcuni club europei per Jeremie Boga del Sassuolo. Con le 34 presenze e 11 reti in maglia neroverde, Boga era entrato nei radar italiani di Napoli e Atalanta ma come riporta il portale francese di Le10Sport, sul francoivoriano sono piombati Marsiglia e Lione aprendo un vero e proprio derby francese. Anche il Rennes si è unito a questa “partita” ma tutti sanno che il prezzo di partenza della trattativa sarà di 30 milioni di euro.

Foto: Twitter Sassuolo