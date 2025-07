Dalla Francia: Marsiglia, è fatta per Paixao. Al Feyenoord 35 milioni

19/07/2025 | 21:33:26

L’Olympique Marsiglia è a un passo dal chiudere l’acquisto di Igor Paixão dal Feyenoord per una cifra vicina ai 35 milioni di euro comprensivi di bonus. La notizia l’ha lanciata dalla Francia Footmercato alle 20.0. Le due società stanno limando gli ultimi dettagli e l’intesa definitiva è ormai imminente. Paixao è stato protagonista di una stagione super in Olanda, è stato uno dei punti fermi del Feyenoord per qualità, intensità e continuità sotto porta. 16 i gol e 14 gli assist nell’ultima stagione. Il classe 2000 firmerà fino al 2030.

Foto: Instagram Feyenoord