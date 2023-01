Dalla Francia: Marcus Thuram resta in Germania fino a giugno

Marcus Thuram avrebbe deciso di non cambiare squadra nell’attuale sessione di calciomercato. L’attaccante francese, classe ’97, per il portale francese Footmercato, resterà al Borussia Monchengladbach fino al termine dell’attuale stagione. Il venticinquenne è legato ai tedeschi fino al 30 giugno 2023. La punta centrale non avrebbe, quindi, scelto la prossima destinazione. Ogni discorso sarebbe stato rimandato alla prossima sessione estiva di calciomercato, quando Thuram sarà un parametro zero.

Foto: Instagram ufficiale Thuram