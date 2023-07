Dalla Francia: Manchester City, idea Raphinha per sostituire Mahrez

Raphinha è uno dei calciatori più appetiti sul mercato e ora, oltre le sirene arabe, arriva anche la corte del Manchester City. Come riportato dal portale francese Foot Mercato, i Citizens ci starebbe pensando in caso di un’eventuale partenza di Riyad Mahrez, a sua volta seguito con insistenza dai club arabi. Ci sono già stati dei contatti tra le due dirigenze e – si legge – il Barça sembra aperto ad ascoltare offerte concrete. Il City, comunque, non ha ancora formalizzato la sua proposta.

Foto: Twitter Barcellona