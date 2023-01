Dalla Francia: l’OM piomba su Ounahi. Per il Napoli…

L’Olympique Marsiglia ha puntato Azzedine Ounahi, secondo RMC una trattativa in stato avanzato e sul punto di essere completata. Dalla Francia parlano di proposta di circa 10 milioni e accordo tra le società molto vicino. Per il Napoli vale quanto abbiamo raccontato fino a ieri sera: orecchie aperte, ma nessuna asta e nessuna possibilità per gennaio. La situazione sarebbe possibile o praticabile soltanto se Ounahi restasse all’Angers entro questa sessione di mercato. Ma l’OM, dopo aver perso Ilic passato al Torino, adesso sta spingendo per chiudere.

Foto: Instagram personale