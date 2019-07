Dalla Francia: lo United prepara l’offerta per Moussa Dembelé

Nuove indiscrezioni provenienti dalla Francia chiamano in causa il Manchester United. Infatti, secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano transalpino L’Equipe, il club inglese sta preparando un’importante offerta per Moussa Dembelé. L’attaccante classe 1996 di proprietà dell’Olympique Lione rappresenterebbe l’alternativa ideale in caso di partenza di Romelu Lukaku (da tempo – come raccontato – nel mirino dell’Inter di Conte). Il prezzo del cartellino di Dembelé è di circa 50 milioni di euro. I Red Devils intendono fare sul serio.

Foto: Marca