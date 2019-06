Dalla Francia: il Manchester United fa sul serio per Ben Yedder. E Lukaku…

L‘Inter insiste per Romelu Lukaku, come vi raccontiamo da giorni. Intanto il Manchester United avrebbe individuato il suo possibile sostituto: secondo France Football, i Red Devils sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per Wissam Ben Yedder, attaccante del Siviglia. Il francese classe ’90 è seguito anche dal Paris Saint-Germain, ma ora lo United fa sul serio. Un’operazione che potrebbe dare il via libera a Lukaku…

Foto: Twitter ufficiale Siviglia