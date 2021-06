Pol Lirola sarebbe sempre più vicino al ritorno all’Olympique Marsiglia. Secondo RMC Sport, l’esterno spagnolo non ha mai nascosto alla Fiorentina la propria voglia di giocare ancora in Francia, dopo gli ultimi mesi in prestito. E anche nelle ultime ore lo avrebbe ribadito ai dirigenti viola. La Fiorentina partiva da una richiesta di 15 milioni di euro, ma l’accordo si potrebbe trovare su circa 12 milioni.