Dalla Francia: Lipsia, 20 milioni per convincere il Psg a lasciar partire Nkunku

Il Lipsia continua il pressing per Christopher Nkunku. Il club tedesco, come riporta L’Equipe, incontrerà la dirigenza del Paris Saint-Germain per trovare l’accordo per il trasferimento del 21enne, il cui contratto scade nel 2020. Per convincere i parigini a cedere il centrocampista, verrà formulata un’offerta di 18-20 milioni, che dovrebbe essere sufficiente per concludere l’accordo. Nkunku, che interessa anche all’Arsenal, è allettato dalla possibilità di giocare in Bundesliga, ed ha già detto di no al Wolfsburg.

Foto Le Parisien