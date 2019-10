Dalla Francia: Lione, tentativo a vuoto per Mou. Ora Blanc in pole, Garcia e Wenger le alternative

L’Olympique Lione, dopo aver esonerato Sylvinho, continua la ricerca per il nuovo allenatore. Secondo quanto riferiscono diversi portali francesi, tra cui RMC Sport, nelle scorse ore il club transalpino ha fatto un tentativo per José Mourinho. Il portoghese, però, ha rifiutato perché preferisce aspettare una chiamata ancor più prestigiosa. A questo punto in pole resta sempre Laurent Blanc, mentre Rudi Garcia e Arsene Wenger rappresentano le alternative.

Foto: maxifoot