Dalla Francia: l’imprenditore Ajroudi interessato a rilevare l’OM

L’Olympique Marsiglia potrebbe presto cambiare proprietà. Infatti, secondo quanto riporta L’Equipe, l’imprenditore franco tunisino Mohamed Ayachi Ajroudi, 68 anni, residente in Arabia Saudita, sarebbe il principale indiziato per succedere a Frank McCourt. L’ex-presidente del Toulon Racing Club, tuttavia, non sarebbe il solo interessato. Oltre a lui, infatti, ci sarebbe altri due gruppi di investitori.

Foto: L’Equipe