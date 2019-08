Dalla Francia: l’Eintracht ha fatto un’offerta al Paris Saint Germain per Trapp

Secondo quanto riportato da RMC SPORT, l’Eintracht Francoforte avrebbe formulato al Paris Saint Germain un’offerta da 10 milioni di euro per il portiere tedesco Trapp. Trapp dunque potrebbe quindi trovare il club in cui è stato prestato la scorsa stagione e dove ha ottenuto ottimi risultati. È stato uno dei principali architetti della buona corsa del Francoforte in Bundesliga e sul palcoscenico europeo (eliminazione in semifinale di Europa League da parte del Chelsea).

Foto: Twitter Eintracht