Dalla Francia: Leicester, pronta un’offerta da 45 milioni per Ounahi

Il grande cammino del Marocco in Qatar ha offerto al panorama mondiale del calcio dei nuovi talenti su cui puntare. Tra di questi c’è sicuramente Azzedine Ounahi, centrocampista che al fianco di Amrabat ha preso in mano le redini della linea mediana marocchina, stregando anche l’ex ct spagnolo Luis Enrique. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di tanti club europei che sono andati subito a bussare alla porta dell’Angers. Tra i tanti, ce ne sarebbe uno in particolare pronto a fare follie per Ounahi, ovvero il Leicester. Infatti, stando quanto riportato dall’Equipe, il club inglese sarebbe pronto a offrire ben 45 milioni per anticipare e bruciare la concorrenza.

Foto: Instagram Ounahi