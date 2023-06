Come riporta Footmercato, l’Al Nassr, club dell’Arabia Saudita, ha proposto un contratto ad Hakim Ziyech, esterno offensivo del Chelsea, in passato anche vicino al Milan. Il giocatore starebbe riflettendo sulla proposta del club saudita, in cui gioca, tra gli altri, Cristiano Ronaldo.

Foto: Instagram personale