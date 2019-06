Dalla Francia: Lafont al Nantes in prestito biennale

Alban Lafont è vicino a lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Oueste France, il portiere francese, chiuso da Dragowski e Viviano, è ad un passo dall’accasarsi in Francia, al Nantes. Il club transalpino e quello viola stanno lavorando sulla base di un prestito biennale: in questo modo, i toscani non perderanno definitivamente il classe 1999.

Foto Instagram Fiorentina