Anche la stampa francese, in particolare l’Equipe, ha voluto omaggiare l’impresa di ieri sera del Lione di Garcia, che battendo il Manchester City per 3-1 ha conquistato il pass per le semifinali di Champions, dove incontrerà il Bayern Monaco. Sulla prima del quotidiano d’oltralpe si legge: “Favolosi!”

Foto: Twitter Lione