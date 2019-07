Non solo Rabiot. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, la Juve sarebbe vicina all’acquisto di un altro centrocampista transalpino: si tratta di Hamza Rafia, classe ’99 che milita attualmente nella seconda squadra del Lione. La strategia bianconera, si legge, è quella di aggregarlo inizialmente alla squadra Under 23 in Serie C per consentirgli di fare esperienza in ottica futura.