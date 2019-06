Dalla Francia: Jim Ratcliffe vicino all’acquisizione del Nizza

Cambi di proprietà non solo in Italia. In Francia il Nizza sta per essere venduto al magnate inglese Jim Ratcliffe, questo è quello che rivela l’emittente francese RMC Sport . Nelle scorse ore è stata presentata un’offerta da 100 milioni di euro per rilevare il club. Jim Ratcliffe, che nel 2018 figurava come l’uomo più ricco del Regno secondo la Sunday Times Rich List, aveva anche provato ad acquistare il Chelsea in passato.