Dalla Francia: Imbula verso la Russia, trattativa con la Lokomotiv Mosca

Fabio Liverani l’ha considerato poco per vari motivi, in particolar modo per la condizione fisica non ottimale, ora Giannelli Imbula è davvero vicino all’addio al Lecce. La sua esperienza in Italia, dopo appena 4 apparizioni e un gol in Coppa Italia, si conclude. Secondo quanto riferisce il portale francese Foot Mercato, il centrocampista della Nazionale congolese, prestato ai salentini dallo Stoke City (contratto fino al 2021 con i Potters), è attualmente in Russia per trattare direttamente con la Lokomotiv Mosca. Presto il 27enne ex Porto e Marsiglia dovrebbe legarsi al club russo.