Dalla Francia: il PSG vuole 220 milioni per Mbappé

Ieri sera vi abbiamo raccontato della maxi-offerta del Real Madrid per Kylian Mbappé, notizia proveniente dalla Spagna e confermata dai colleghi francesi, che hanno aggiunto la notizia del rifiuto del PSG nei confronti della cifra messa sul tavolo dal club di Florentino Perez (160 milioni). Oggi sono arrivate le parole di Leonardo, che ha aperto all’addio in caso di congrua offerta, e secondo Le Parisien, il club parigino chiede 220 milioni di euro per lasciar partire il suo giovane fenomeno.

Foto: Twitter PSG