Dalla Francia: il PSG si assicura due talenti brasiliani

Il PSG guarda con attenzione al futuro. Secondo quanto riportato dai quotidiani Le Parisien e L’Equipe, la squadra capitolina starebbe ingaggiando due giovani brasiliani: il centrocampista del Corinthians Gabriel Moscardo (18 anni) e il terzino sinistro del San Paolo Lucas Beraldo (20 anni). Sempre secondo L’Equipe e Le Parisien, il Paris Saint-Germain pagherà 20 milioni per ogni giocatore, arrivando ad un totale di 40 milioni di euro.

Entrambi i trasferimenti, non ufficializzati dal club, arrivano a causa delle assenze per infortunio nella squadra di Luis Enrique , soprattutto in difesa, con il portoghese Nuno Mendes e il lungodegente Kimpembé, e in mezzo, in seguito alla lussazione della spalla da parte di Fabian Ruiz.

Foto: sito ufficiale Paris Saint-Germain