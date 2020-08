Dalla Francia: il PSG segue Héctor Bellerín

La partenza di Meunier e la non brillante prestazione di Kehrer nel match di Champions hanno messo in allarme il PSG per quanto riguarda la stabilità della fascia difensiva destra. Secondo quanto riporta RMC Sport, il club parigino sta seguendo con attenzione Héctor Bellerín, terzino spagnolo dell’Arsenal. L’unico neo del giocatore sono gli infortuni, una propensione che nel corso degli anni ha impedito una sana e consacrata maturazione. Se la sua partenza fosse concreta, il nazionale spagnolo direbbe addio a quella che è stata la sua casa da quando ha lasciato La Masía del Barça nell’estate del 2012 per unirsi alla scuola calcio giovanile dell’Arsenal. Una squadra che ha lasciato solo brevemente tra il 2013 e il 2014 in appena tre mesi a Watford.

Foto: Twitter