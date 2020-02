Dalla Francia: il Psg per sfatare il tabù Champions si affida alla sua stella Neymar

È tempo di Europa in casa Paris Saint-Germain.

In Francia i quotidiani sportivi danno ampio spazio alla sfida tra il Borussia Dortmund e il Psg, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

L’Equipe mette in risalto l’importanza del match in virtù delle ultime tre stagioni che hanno visto i parigini uscire anzitempo dalla massima competizione europea, proprio agli ottavi di finale. In tal senso il quotidiano titola “un muro da perforare”, in riferimento al tabù Champions da sfatare.

Il Psg – a margine di alcune settimane incerte – potrà contare sulla sua stella Neymar, che sarà della partita.

Tutto pronto per l’andata che si disputerà al Signal Iduna Park di Dortmund.

Foto: Twitter ufficiale Psg