Dalla Francia: il PSG pensa a Zouma per la difesa. Ecco la richiesta del Chelsea

Come raccolto dai colleghi di TeleFoot, nelle ultime ore Kurt Zouma – difensore del Chelsea – è stato accostato al Paris Saint German. Con l’addio di Thiago Silva in programma a fine stagione, il club parigino è alla ricerca di un nuovo difensore per poter rimpiazzare l’ex rossonero al centro della difesa sotto la direzione del tecnico Tuchel. Il centrale transalpino, classe 1994, sotto contratto con i blues, è stato proposto al PSG di Leonardo, che sta valutando la fattibilità dell’operazione anche in virtù della richiesta del Chelsea per il cartellino di Zouma: 30 milioni di euro.

Foto: Sun Dream Team