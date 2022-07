Dalla Francia: il PSG ne fa fuori undici, tra questi anche Icardi

Il PSG sta attuando una vera e propria rivoluzione dopo l’arrivo di Campos come direttore e Galtier come allenatore. Il nuovo direttore aveva già annunciato lo sfoltimento della rosa, ma secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, i calciatori pronti a lasciare Parigi sarebbero addirittura undici. Un’intera squadra è dunque sul mercato. Il noto portale indica anche quali sono i calciatori presenti sulla lista dei partenti di Campos, tra questi figura Icardi, ma non solo. Ecco la lista completa Thilo Kehrer, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Bernat e Idrissa Gueye, senza dimenticare i due portieri di rincalzo Colin Dagba e Sergio Rico. A questi si aggiunge appunto anche il nome di Mauro Icardi. Molti di questi farebbero ancora comodo in molte squadre di A.

Foto Twitter PSG