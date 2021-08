Dalla Francia: il PSG ‘mette i saldi’. Quattro i giocatori finiti sul mercato

Dopo il climax ascendente di acquisti, conclusosi con il colpo del secolo che porta il nome di Leo Messi, il Paris Saint-Germain adesso ha bisogno di vendere per sfoltire il proprio organico e per abbattere i costi fissi. In virtù di questo, L’Equipe afferma che sono principalmente quattro i nomi in uscita dal club francese. Si tratta di Thilo Kehrer, Rafinha, Kurzawa e Pablo Sarabia. Tutti profili molto appetibili, che potrebbero essere ceduti anche a buon prezzo viste le necessita della società parigina.

Foto: Twitter PSG