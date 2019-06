Dalla Francia: il Psg fissa il prezzo di Neymar, servono 300 milioni

Sono giorni caldi sul fronte Neymar. Dopo le recenti parole di Al-Khelaifi (“Nessuno l’ha obbligato a firmare per il Psg”), il futuro del brasiliano è più in bilico che mai. Una delle ipotesi è il ritorno a Barcellona dopo sole due stagioni dall’addio al club catalano. Un ritorno che, riporta Sport, sarebbe ben visto dallo spogliatoio blaugrana. In Catalogna Neymar ha ancora molti amici, su tutti Messi e Suarez, con i quali ha composto un trio da sogno. Intanto, secondo Le Parisien (fonte molto vicina alle vicende del club di Al-Khelaifi), il Psg avrebbe già fissato il prezzo di Neymar: 300 milioni di euro. Per garantirsi il talento brasiliano servirà riscrivere la storia del calciomercato, battendo il record del 2017, quando lo stesso Psg pagò 222 milioni pur di portarlo da Barcellona a Parigi.

Foto: Twitter ufficiale Psg