Dalla Francia: il Psg allo scoperto per Lucas Hernandez del Bayern Monaco

Il Psg avrebbe già individuato l’erede di Thiago Silva, che lascerà Parigi il prossimo 30 giugno a parametro zero. Secondo quanto rivelato dai colleghi di RMC Sport, il club di Al-Khelaifi avrebbe puntato i fari su Lucas Hernandez, difensore classe 1996 del Bayern Monaco. E’ lui, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte (notizia confermata dalla Bild), la priorità del Psg per il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa con i bavaresi non si preannuncia semplice, ma intanto il club francese è uscito allo scoperto per Lucas Hernandez.

Foto: Twitter personale Lucas Hernandez