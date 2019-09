Dalla Francia: il Psg accelera per il rinnovo di Marquinhos. I dettagli

Il Psg vuole blindare Maqruinhos. Il difensore centrale brasiliano è in scadenza nel 2022, ma il club francese ha intenzione di prolungare e ritoccare verso l’alto l’attuale accordo dell’ex Roma, corteggiato da diverse big (in estate ci aveva pensato anche la Juve). Ecco perché, secondo quanto rivelano i colleghi di Le10Sport, il Psg nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con Marquinhos in ottica rinnovo: sul piatto un nuovo contratto fino al 2024 con un sensibile aumento dell’ingaggio più ricchi bonus.

Foto: The Sun