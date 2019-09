Dalla Francia: il Paris FC pensa a Menez. L’ex Milan può ripartire dalla Ligue 2

Il mercato degli svincolati è ancora aperto e alcune formazioni in difficoltà pensano seriamente di rinforzarsi sfogliando la lunghissima e rinomata lista contenente i calciatori senza contratto. Tra queste c’è il Paris FC, piccola e storica società parigina attualmente ultima in classifica in Ligue 2. Secondo quanto riferisce Le Parisien, il club transalpino vuole regalarsi un colpo di spessore in attacco e ha avviato alcuni contatti con l’entourage di Jeremy Menez. Il fantasista francese ex Milan e Roma, liberatosi recentemente dal Club America in Messico, non ha ancora dato una risposta e nei giorni scorsi è stato comunque accostato anche all’Olympique Marsiglia. Presto il futuro del 32enne sarà più chiaro.

Foto: numerodiez