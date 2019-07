Dalla Francia: il Monaco tratta con l’Everton per Onyekuru

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Monaco è pronto ad investire ulteriormente nel centrocampo. Gli occhi del club del Principato sono puntati su Henry Onyekuru, 22enne di proprietà dell’Everton ma che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Galatasaray, mettendo a segno 14 gol in 31 partite. Il nigeriano è in grado di svolgere il ruolo di ala sia sul lato sinistro che sul lato destro, con preferenza per la corsia mancina. Secondo L’Equipe, Onyekuru, bravo nell’uno contro uno e valutato 17 milioni di euro, avrebbe già rivelato ad alcuni compagni di squadra lo stato avanzato della trattativa con il Monaco, con il quale è pronto a firmare un contratto quinquennale.

Foto lemihaber.com