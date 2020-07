Dalla Francia: il Monaco si inserisce nella corsa per Jovic

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Equipe, Il Monaco sembra seriamente interessato ad inserirsi nell’asta per Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid ha avuto poco tempo per farsi notare al Bernabeu e sarebbe disposto a cambiare aria. L’agente del serbo- si legge sul quotidiano francese- ha già avuto fitti contatti con il Milan. Il Monaco potrebbe sbalzare in pole per Jovic grazie anche al neo tecnico Niko Kovac: l’allenatore croato ha avuto alle sue dipendenze Jovic per un anno all’Eintracht Francoforte.