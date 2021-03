Il Milan sta pensando a un portiere e ha messo nel mirino Mike Maignan, il classe 1995 francese va in scadenza nel 2022 con il Lille. Maignan è cresciuto nelle giovanili del PSG e dal 2015 difende i pali della squadra attualmente allenata da Gautier. Secondo L’Equipe, la qualificazione dei rossoneri per la prossima Champions League sarebbe un passaggio importante per vincere la concorrenza del Tottenham sul 25enne.

Foto: diario Sport