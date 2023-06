Dalla Francia: il Milan avanza per il difensore centrale Danso del Lens

Secondo quanto riferisce la testata francese FootMercato, Kevin Danso, difensore centrale austriaco classe 1998 in forza al Lens, è seguito con attenzione dal Milan che lo ho osservato in diverse occasioni. I rossoneri sarebbero addirittura avanti rispetto alla concorrenza in quanto ci sarebbe già stato un primo contatto tra le parti.

L’austriaco sarebbe un obiettivo importante per rinforzare il reparto arretrato del club rossonero.

Foto: Twitter Lens