Dalla Francia: il Marsiglia si fa sotto per Ziyech, resta il nodo ingaggio

Il Marsiglia sembra essersi scatenato sul mercato e ora vuole allestire una squadra competitiva che possa impensierire il PSG, per la lotta al titolo. Secondo quanto riportato dal portale francese 90min, i biancazzurri avrebbero messo nel mirino Ziyech del Chelsea. Il marocchino interessa anche al Milan, ma cosi come i campioni d’Italia, anche i transalpini hanno il problema ingaggio. Il fantasista infatti guadagna circa 6 milioni di euro, cifra troppo alta anche per il Marsiglia, che sembra però voler provare ad intavolare una trattativa.

Foto: Twitter Chelsea