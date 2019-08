Dalla Francia: il Marsiglia pensa a l’ex Juve Caceres

Secondo quanto riferito da France Football, il Marsiglia avrebbe messo gli occhi sul terzino uruguaiano Martin Caceres. Dopo aver trascorso l’ultima metà della scorsa stagione alla Juventus, il difensore è attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova esperienza. Il direttore sportivo dei francesi Zubizareta avrebbe avuto un contatto con l’entourage del calciatore, che avrebbe dato il suo ok per il trasferimento in Francia.

Foto: Twitter Juventus