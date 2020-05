Dalla Francia: il Marsiglia fa sul serio per Joao Mario. E l’Inter…

Futuro tutto da decifrare per Joao Mario. Il centrocampista portoghese, di proprietà dell’Inter, è in prestito alla Lokomotiv Mosca ma il club russo difficilmente lo riscatterà, come annunciato dal presidente Anatoly Mescheriakov (“Dobbiamo tirare la cinghia, arriveranno tempi duri. Ecco perché non possiamo permetterci più di acquistare Krychowiak e Joao Mario contemporaneamente”). Ecco perché, con ogni probabilità, al termine della stagione Joao Mario farà ritorno all’Inter con il club nerazzurro che, a sua volta, lo rimetterà sul mercato. E sulle tracce del classe 1993 c’è soprattutto il Marsiglia: dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, oggi dalla Francia sono arrivate conferme, con il noto portale ActuFoot che ha ribadito come l’OM abbia mosso i primi passi per cercare di assicurarsi le prestazioni del centrocampista portoghese.

Foto: Twitter ufficiale Lokomotiv Mosca