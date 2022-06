Archiviata la promozione in serie A, il Lecce vuole muoversi sul mercato per consegnare a Baroni una squadra competitiva per la permanenza nella categoria. Il club pugliese sarebbe sulle tracce di Sekou Mara del Bordeux retrocesso in Ligue 2. A riportare la notizia è l’Equipe aggiungendo inoltre che il club francese vorrebbe tenere il calciatore.

Foto: Twitter Corvino