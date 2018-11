Dalla Francia: il Chelsea allo scoperto per Aouar del Lione. E Sarri…

Il Chelsea piomba su Houssem Aouar, gioiellino classe 1998 di proprietà del Lione. Il centrocampista offensivo francese sta brillando con la maglia dell‘OL, per lui già 5 gol e 4 assist in stagione. Prestazioni che hanno calamitato l’attenzione degli scout di mezza Europa (Barça e Liverpool in testa), che nel recente passato hanno osservato con attenzione il promettente 19enne di origini algerine. Ma ora il Chelsea, dopo aver visionato Aouar nelle scorse settimane, sarebbe pronto a fare sul serio, come rivelato dai colleghi francesi di RMC Sport. Un profilo molto apprezzato anche da Sarri che, si legge, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione. Una pista da monitorare con attenzione in attesa di sviluppi.

Foto: L’Equipe