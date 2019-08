Dalla Francia: il Bordeaux è su Gonalons della Roma

Il Bordeaux è interessato a Maxime Gonalons. Secondo quanto riportato dai francesi di RMC Sport, il club transalpino avrebbe individuato nel centrocampista della Roma un nuovo acquisto da donare al tecnico Paulo Sousa e la trattativa potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In questo momento, però non ci sono stati ancora contatti tra le due società. Gonalons è un’idea del girondini e per la Roma non è certamente considerato incedibile dopo l’annata in prestito al Siviglia. Le premesse ci sarebbero, ora bisognerà capire se i francesi affonderanno il colpo.

Foto: twitter ufficiale Siviglia