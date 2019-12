Dalla Francia: Hertha Berlino, pronti 20 milioni per Tousart del Lione

L’Hertha Berlino, secondo quanto riporta il Francia RMC Sport, presto avanzerà un’offerta da 20 milioni all’Olympique Lione per Lucas Tousart. Il centrocampista francese ha un contratto in scadenza nel 2023 e il club transalpino non è orientato ad accettare la proposta e preferirebbe trattenere il 22enne fino a giugno.