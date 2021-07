Dalla Francia: Hakimi positivo al Covid-19

Achraf Hakimi vede la sua preparazione interrompersi. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il laterale destro del PSG è risultato positivo al Covid-19 ed è stato quindi posto in isolamento. È per questo motivo che non ha giocato l’amichevole contro lo Chambly, disputata questo sabato mattina al Camp des Loges.

Achraf Hakimi positif au coronavirus Le nouveau latéral du PSG ne participe pas au match amical contre Chambly (N) ce samedi car il a été testé positif au coronavirus. Le Marocain est à l’isolement. https://t.co/C3i8pVd1GG pic.twitter.com/pBFKV3iMF5 — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2021

FOTO: Twitter Hakimi