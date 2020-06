Dalla Francia: Guardiola chiama Bennacer, il City studia l’offerta al Milan. E quella clausola…

Il Manchester City piomba su Ismael Bennacer. E’ questa la notizia rimbalzata nelle ultimissime ore dalla Francia che coinvolge il centrocampista del Milan. Secondo l’autorevole RMC Sport, infatti, lo specialista algerino sarebbe una precisa richiesta di Pep Guardiola, che avrebbe addirittura chiamato di persona il giocatore per mostrargli il progetto in vista della prossima stagione. La stessa fonte, tra l’altro, parla di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente all’interno del contratto che lega Bennacer al Milan, con il Manchester City che sarebbe al lavoro per presentare un’offerta che possa accontentare i rossoneri. L’ex Empoli piace anche al Psg, per ora più defilato, mentre il City sembra intenzionato a fare sul serio.

Foto: Twitter personale Bennacer