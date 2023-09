Dalla Francia: Grosso sta sorpassando Gattuso per la panchina dell’OM

Un allenatore italiano per la panchina dell’Olympique Marsiglia dopo l’esonero di Blanc. Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Rino Gattuso in vantaggio e con buone possibilità di chiudere. Ma nelle ultime ore, come segnalato da diverse fonti francesi compresa l’Equipe, Fabio Grosso sta rimontando e dovrebbe sorpassare Gattuso.

Foto: Twitter Frosinone