Andrew Gravillon, difensore classe ’98, è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi in Francia, la Ligue 1 lo aspetta. Come raccolto d’oltralpe da Telefoot, il difensore di origini guadalupensi andrà al Lorient in prestito con diritto di riscatto. Su di lui c’era l’interesse della Reggina che voleva portarlo in riva allo stretto per provare la risalita in Serie A.

Foto: sito Pescara