Dalla Francia: finisce subito l’avventura di Camoranesi al Marsiglia

Il tempo di firmare e poi andarsene, è questa la durata dell’avventura di Mauro Camoranesi come assistente di Igor Tudor sulla panchina del Marsiglia. Questo è quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe. Il noto portale ha raccontato di come il campione del mondo nel 2006, ha rinunciato all’incarico tornando in Italia. La volontà è quella di continuare la carriera da allenatore.

Foto: Instagram personale