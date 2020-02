E’ tempo di Coppa in Francia.

Infatti come evidenzia L’Equipe quest’oggi “Non c’è posto per due”. Il riferimento del quotidiano transalpino è alla sfida fra Lione e Marsiglia di questa sera che si affronteranno per il quarto di finale della Coppa di Francia.

Nel pomeriggio andrà in scena l’altro quarto di finale con il Psg impegnato sul campo del Digione.

Foto: Daily Star